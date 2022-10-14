Россиянина задержали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье

По данным ведомства, ночью 13 октября фигурант пришел в гости к подруге в микрорайон Керамика. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость. Он облил ей знакомую и ее квартиру и поджег. Затем фигурант сбежал с места преступления. Отмечается, что кроме хозяйки дома там находились двое ее друзей. Потерпевшая выпрыгнула из балкона, чтобы спастись, и была госпитализирована. Известно, что ее подруга скончалась, а еще один пострадавший находится в больнице.