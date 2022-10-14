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51 минуту назад

Очевидцы сообщили о пожаре на ТЭЦ в Белгороде

Lenta.ru

На белгородской ТЭЦ «Луч» начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил Telegram-канал «Подъем».

По их данным, в части города пропал свет. В некоторых районах города были слышны взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, Белгород подвергся обстрелу, один из снарядов попал в подстанцию.

В Белгороде раздались громкие хлопки

Днем 14 октября стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. По информации РИА Новости, на территории региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО). А накануне, 13 октября, во время работы систем ПВО на жилой дом в городе упала часть ракеты, которая повредила технический этаж. В результате происшествия никто не пострадал.

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