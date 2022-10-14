На белгородской ТЭЦ «Луч» начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил Telegram-канал «Подъем».

По их данным, в части города пропал свет. В некоторых районах города были слышны взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, Белгород подвергся обстрелу, один из снарядов попал в подстанцию.