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12 минут назад

Суд арестовал российскую студентку за нападение с топором на бывшую подругу

Lenta.ru

В Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения 19-летней местной жительнице, напавшей с топором на 17-летнюю студентку училища. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд арестовал студентку за нападение с топором на бывшую подругу
Фото: ТАССТАСС

Девушка арестована и будет находиться в СИЗО. Россиянка подозревается в покушении на убийство. Она вооружилась топором с пожарного щита и острием нанесла удар по голове подруги.

О нападении в училище стало известно 13 октября. Студентка четвертого курса также ранила педагога, которая попыталась ей помешать. Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. По словам одной из родственниц пострадавшей, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.

Происшествия,Следственный комитет,
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