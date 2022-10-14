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53 минуты назад

В Дагестане задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в Махачкале

ТАССиещё 3

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане мужчину, который под давлением украинских спецслужб планировал поджечь военкомат в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

В Дагестане задержали планировавшего поджечь военкомат мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный рассказал, что его сын, который находился в зоне специальной операции, не выходил на связь после 2 октября. Правоохранители проверяют показания задержанного.

Происшествия,ФСБ,
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