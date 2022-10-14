В Дагестане задержали планировавшего поджечь военкомат мужчину

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане мужчину, который под давлением украинских спецслужб планировал поджечь военкомат в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный рассказал, что его сын, который находился в зоне специальной операции, не выходил на связь после 2 октября. Правоохранители проверяют показания задержанного.