Преподавателя ВШЭ осудили за домогательства к малолетним

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд признал виновным Золина Е. Е. по двум эпизодам ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Золин был взят под стражу в ноябре 2021 года. Согласно материалам дела, он домогался двух девочек - одиннадцати и шести лет. Одна из них приходила в гости к его сыну, другую он встретил во дворе.