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47 минут назад

Преподаватель ВШЭ получил 13 лет колонии за домогательства по отношению к малолетним

ТАССиещё 2

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Преподавателя ВШЭ осудили за домогательства к малолетним
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд признал виновным Золина Е. Е. по двум эпизодам ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Золин был взят под стражу в ноябре 2021 года. Согласно материалам дела, он домогался двух девочек - одиннадцати и шести лет. Одна из них приходила в гости к его сыну, другую он встретил во дворе.

Как следует из открытых данных, Золин в 2002 году стал кандидатом физико-математических наук, с 2009 года работал на кафедре математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. В 2018 году стал преподавать в ВШЭ. На своем YouTube-канале ученый публиковал лекции по модальной логике.

Происшествия,ВШЭ,МГУ,
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