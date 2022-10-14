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1 час назад

В ростовском училище студентка с топором набросилась на бывшую подругу

Daily Moscow

В ростовском училище имени Грекова студентку подозревают в покушении на убийство. Посреди лекции она напала с топором на бывшую подругу, пишет телеканал «360».

Российская студентка с топором набросилась на бывшую подругу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Студентку первого курса от нападения защитила учительница математики Ольга Лелик, сейчас она находится в нормальном состоянии и чувствует себя хорошо.

Педагог снова вышла на работу и ведет уроки. При этом женщина не рассказала, какую травму она получила в результате нападения студентки.

Злоумышленницу арестовали по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону.

Нападение произошло 12 октября. 19-летняя студентка напала на 17-летнюю бывшую подругу. Она схватила топор с пожарного щита и ударила им по голове девушки. Причиной этому послужили неприязненные отношения.

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