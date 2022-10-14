Российская студентка с топором набросилась на бывшую подругу

В ростовском училище имени Грекова студентку подозревают в покушении на убийство. Посреди лекции она напала с топором на бывшую подругу, пишет телеканал «360».
Студентку первого курса от нападения защитила учительница математики Ольга Лелик, сейчас она находится в нормальном состоянии и чувствует себя хорошо.
Педагог снова вышла на работу и ведет уроки. При этом женщина не рассказала, какую травму она получила в результате нападения студентки.
Злоумышленницу арестовали по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону.
Нападение произошло 12 октября. 19-летняя студентка напала на 17-летнюю бывшую подругу. Она схватила топор с пожарного щита и ударила им по голове девушки. Причиной этому послужили неприязненные отношения.