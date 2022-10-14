Российская студентка с топором набросилась на бывшую подругу

В ростовском училище имени Грекова студентку подозревают в покушении на убийство. Посреди лекции она напала с топором на бывшую подругу, пишет телеканал «360».

Студентку первого курса от нападения защитила учительница математики Ольга Лелик, сейчас она находится в нормальном состоянии и чувствует себя хорошо.

Педагог снова вышла на работу и ведет уроки. При этом женщина не рассказала, какую травму она получила в результате нападения студентки.

Злоумышленницу арестовали по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону.