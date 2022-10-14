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11 минут назад

В поезде Москва-Краснодар женщина потянулась за одеялом, а ей на лицо упал топор

Газета.Ru

В Москве местная жительница отсудила денежную компенсацию у мужчины, чей топор упал ей на лицо в вагоне поезда. Об этом сообщает издание mk.ru.

Россиянке в поезде на лицо упал топор
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в апреле 2021 года в поезде Москва – Краснодар. Женщина вместе с сыном ехала в поход. Ночью, когда она встала, чтобы достать с третьей полки теплое одеяло, на нее свалился топор. Предмет упал на лицо — врачи диагностировали у пострадавшей гематому правого глаза.

При разбирательстве выяснилось, что топор принадлежал главе туристической группы. В итоге суд обязал мужчину выплатить ей 30 тыс. рублей компенсации.

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