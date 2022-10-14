Россиянке в поезде на лицо упал топор

В Москве местная жительница отсудила денежную компенсацию у мужчины, чей топор упал ей на лицо в вагоне поезда. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в поезде Москва – Краснодар. Женщина вместе с сыном ехала в поход. Ночью, когда она встала, чтобы достать с третьей полки теплое одеяло, на нее свалился топор. Предмет упал на лицо — врачи диагностировали у пострадавшей гематому правого глаза.