В Норвегии арестовали задержанного на границе россиянина

Задержанного на погранпункте Стурскуг в Норвегии россиянина оставили под стражей на две недели. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес окружной суд провинции Финнмарк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что мужчина путешествовал по Норвегии с августа 2022 года. Накануне его задержали с двумя дронами и накопителями объемом 4 террабайта, содержащими файлы с изображениями, а также helm-файлами, часть которых криптована. Россиянин заявил, что использовал дроны везде, где побывал. Отмечалось, что задержали его после обычного таможенного досмотра.