В Норвегии арестовали задержанного на границе россиянина

Задержанного на погранпункте Стурскуг в Норвегии россиянина оставили под стражей на две недели. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес окружной суд провинции Финнмарк.
Напомним, что мужчина путешествовал по Норвегии с августа 2022 года. Накануне его задержали с двумя дронами и накопителями объемом 4 террабайта, содержащими файлы с изображениями, а также helm-файлами, часть которых криптована. Россиянин заявил, что использовал дроны везде, где побывал. Отмечалось, что задержали его после обычного таможенного досмотра.
Сейчас россиянина нарушают в нарушении санкционного закона, который начал действовать после начала спецоперации России на Украине. Согласно одному из его параграфов, российским компаниям и гражданам запрещено поднимать дроны в воздух над территорией Норвегии. При этом обвинение могут расширить, а дело передать для расследования к полиции безопасности.