На "Северном потоке" нашли огромную пробоину

Германские следователи сделали фотографии повреждений «Северного потока» с подводного беспилотника, на которых видно течь диаметром восемь метров. Об этом сообщает портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.

Фото: Swedish Coast Guard Swedish Coast Guard

Отмечается, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в четырех местах: по две пробоины в каждом. При этом правоохранители полагают, что причиной тому могла стать только взрывчатка.

«Взрывы были настолько сильными, что их зарегистрировали сейсмологи. Специалисты предполагают, что для этого потребовалось несколько сотен килограммов взрывчатки», — говорится в материале.

Федеральная полиция передала фотографии Генеральной прокуратуре Германии, которая взяла расследование диверсий под свой контроль.