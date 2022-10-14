СМИ: над Белгородом прогремели взрывы

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала 14 октября над Белгородом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента издания, около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв. После этого в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе видны следы работы ПВО.

Напомним, что 13 октября обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде. У дома оказались повреждены технический этаж и перекрытие квартиры на 16-ом этаже, а двор засыпало обломками. Пострадавших в инциденте нет.