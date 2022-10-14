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1 час назад

Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни

Мослентаиещё 3

В Балашихе 48-летний местный житель поджег знакомую вместе с ее квартирой, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Причиной стал конфликт на почве длительной неприязни.

Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни
Фото: МослентаМослента

«В ходе конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений, мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, а также помещение квартиры, в которой в тот момент находились также двое гостей хозяйки квартиры, и совершил поджог», — говорится в сообщении.

По данным следствия, хозяйка квартиры выпрыгнула с балкона. Она и один из гостей госпитализированы. Еще одна пострадавшая скончалась. Нападавший скрылся

По факту возбуждено уголовное дело по пунктам «д, е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») и части 3 статьи 30 и пунктам «а, д, е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). 48-летний подозреваемый задержан.

Ранее в Подмосковье грабитель поджег дом 82-летней пенсионерки. Перед этим он изнасиловал пожилую женщину, угрожая ей ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
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