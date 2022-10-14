Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни

«В ходе конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений, мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, а также помещение квартиры, в которой в тот момент находились также двое гостей хозяйки квартиры, и совершил поджог», — говорится в сообщении.