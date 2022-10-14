В Аргентине буйвол убил президента федерации охоты Мексики

Мексиканский охотник был убит буйволом во время охоты в Аргентине, пишет Daily Mail. Раненое животное набросилось на мужчину, нанеся ему тяжелые травмы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Президент федерации охоты Мексики Марио Каналес и его приятель были на охоте в Аргентине и планировали застрелить буйвола. 64-летний чиновник сделал выстрел в зверя, но пуля только ранила его, заставив животное напасть на охотников.

Добежав до Марио, буйвол проткнул мужчину рогами и затоптал копытами, прежде чем второй охотник не сделал несколько выстрелов. От полученных травм Каналес скончался до прибытия медиков. Вскрытие показало, что он получил множественные переломы ребер и грудины.