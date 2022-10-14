В России младенец утонул в ванне во время купания с пьяной матерью

На Сахалине завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летней местной жительницы, обвиняемой в смерти своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в августе 2022 года. Женщина принимала ванну вместе со своим грудным сыном. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она уснула, после чего ребенок утонул.
В отношении сахалинки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.