В России младенец утонул в ванне во время купания с пьяной матерью

На Сахалине завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летней местной жительницы, обвиняемой в смерти своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел в августе 2022 года. Женщина принимала ванну вместе со своим грудным сыном. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она уснула, после чего ребенок утонул.