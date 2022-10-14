Росгвардейцы застрелили напавшую на сотрудницу зоопарка львицу

Сотрудники Росгвардии застрелили разъяренную львицу, напавшую на сотрудницу зоопарка в городе Балахне Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

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По данным ведомства, разъяренный хищник напал на сотрудницу зоопарка, когда та чистила клетку и оказалась в опасной близости к львице.

По вызову приехали сотрудники Росгвардии и из табельного оружия обезвредили хищника, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Сейчас пострадавшая в больнице, за ее жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.