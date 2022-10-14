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5 минут назад

СК сообщил о погибших при обстреле ВСУ склада с боеприпасами в Белгородской области

Вечерняя Москва

Несколько человек погибли при обстреле украинскими военными склада с боеприпасами в Белгородской области. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).

Стало известно о погибших от обстрела склада с боеприпасами в Белгороде
Фото: кадр из видеокадр из видео

— В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, — говорится в сообщении.

Уточняется, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повредив линии электропередач. Сейчас движение поездов приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в Telegram-канале «Следком».

ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области

Накануне, 13 октября, в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) признался, что именно Киев стоит за взрывами на территории Крыма и Белгородской области.

Происшествия,Дмитрий Кулеба,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Следственный комитет,
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