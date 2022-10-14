Россиянин проехался в автобусе на коне

Мужчину, который въехал в салон автобуса на лошади, Сухумский городской суд приговорил к 6 суткам ареста. Об этом сообщает МВД Республики Абхазия.
«11 октября 2022 года в г. Сухум, гражданин, двигаясь верхом на коне по улице Дзидзария поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы. Далее, злоумышленник, на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт - автобус», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сухумский городской суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста на 6 суток. Раненый жеребец передан в конный клуб «Надежда» для лечения и реабилитации.