Россиянин проехался в автобусе на коне

«11 октября 2022 года в г. Сухум, гражданин, двигаясь верхом на коне по улице Дзидзария поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы. Далее, злоумышленник, на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт - автобус», - говорится в сообщении.