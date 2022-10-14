Российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру

В Саратове задержана 14-летняя школьница по подозрению в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Трошина.

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По данным следствия, вечером 13 октября мать школьниц вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. СКР предоставил «Ленте.ру» видео с места происшествия.

На кадрах видна кухня, где работают следователи и криминалисты, осматривающие место преступления.

На теле погибшей эксперты насчитали 19 ножевых ранений в живот и спину, уточняет Telegram-канал SHOT. На допросе ее старшая сестра заявила, что расправилась с девочкой, потому что недолюбливала ее.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте школьницы.