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1 час назад

Пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы

Никита Бородкин

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 октября пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

Генпрокуратура Армении поручила изучить материалы ФСБ по делу о теракте на Крымском мосту

Как выяснила ФСБ, организатором теракта выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Сотрудники спецслужбы также установили личности 12 соучастников преступления. Восемь из них задержаны — среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

Ранее стало известно, что Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Следователи ведомства проверят достоверность полученной информации и выяснят все обстоятельства теракта.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,ФСБ,
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