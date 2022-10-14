Пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 октября пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

Как выяснила ФСБ, организатором теракта выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Сотрудники спецслужбы также установили личности 12 соучастников преступления. Восемь из них задержаны — среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.