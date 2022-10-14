Рабочий нашел бомбу в домике для прислуги в подмосковном коттедже

В Подмосковье рабочий обнаружил самодельное взрывное устройство в домике для прислуги одного из коттеджей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, взрывное устройство, представлявшее собой трубку с резьбой и заглушками, было обнаружено в коттедже в Истре. Мужчина, обнаруживший его, решил перестраховаться. По его словам, он аккуратно взял предмет и вывез его в лесополосу в СНТ «Рябинушка» под Красногорском. Туда же он вызвал полицейских.
Правоохранители подтвердили, что предмет являлся взрывным устройством третьей степени с зарядом примерно 400-500 г. Всю информацию передали в ФСБ, а собственницу коттеджа вызвали в отдел для дачи объяснений.