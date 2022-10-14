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23 минуты назад

Shot: рабочий нашел бомбу в домике для прислуги в подмосковном коттедже

Газета.Ruиещё 2

В Подмосковье рабочий обнаружил самодельное взрывное устройство в домике для прислуги одного из коттеджей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Рабочий нашел бомбу в домике для прислуги в подмосковном коттедже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Telegram-канала, взрывное устройство, представлявшее собой трубку с резьбой и заглушками, было обнаружено в коттедже в Истре. Мужчина, обнаруживший его, решил перестраховаться. По его словам, он аккуратно взял предмет и вывез его в лесополосу в СНТ «Рябинушка» под Красногорском. Туда же он вызвал полицейских.

Правоохранители подтвердили, что предмет являлся взрывным устройством третьей степени с зарядом примерно 400-500 г. Всю информацию передали в ФСБ, а собственницу коттеджа вызвали в отдел для дачи объяснений.

Происшествия,ФСБ,
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