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37 минут назад

В Нью-Дели проверяют прилетевший из Москвы самолет из-за сообщений о бомбе

Газета.Ru

В Нью-Дели проверяют прилетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" из-за сообщений о бомбе, сообщает ТАСС.

В Нью-Дели проверяют прилетевший из Москвы самолет из-за сообщений о бомбе
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Самолет был тщательно досмотрен, багаж пассажиров тоже был тщательно досмотрен. Ничего подозрительного не обнаружено. Пассажиров постепенно начинают выпускать из здания аэропорта", - указано в сообщении.

Электронное письмо с угрозой взорвать бомбу в российском авиалайнере поступило на электронную почту аэропорта им. Индиры Ганди в ночь на пятницу, 14 октября. Ранее задержанный агент украинского Главного управления разведки Роман Зубарев заявил, что пытался совершить теракт в школе в Мелитополе.

По словам агента, с ним связались, сказали, что бомба "разорвалась очень плохо - никто не пострадал и даже окна не выбило". Вместе с тем он указал, что ему было известно, что в здании учебного учреждения находились дети. Для осуществления теракта Зубарев нашел себе сообщника Артура Нестеренко.

Происшествия,Аэрофлот,
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