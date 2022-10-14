На Байкале произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории озера Байкал. Об этом сообщатся на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, пишет ТАСС.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ETH Zurich NASA/JPL-Caltech/ETH Zurich

Эпицентр был в 104 км к востоку от Иркутска, в 29 км к северо-западу от Бабушкина. По местному времени, землетрясение произошла в 08:53 (03:53 мск). Как пишет "Российская газета", сейсмическое событие имело магнитуду 7,9, а Энергетический класс - 14,5.