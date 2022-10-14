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36 минут назад

МЧС по Иркутской области: на Байкале произошло землетрясение в 5,9 баллов

Газета.Ruиещё 1

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории озера Байкал. Об этом сообщатся на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, пишет ТАСС.

На Байкале произошло мощное землетрясение
Фото: NASA/JPL-Caltech/ETH ZurichNASA/JPL-Caltech/ETH Zurich

Эпицентр был в 104 км к востоку от Иркутска, в 29 км к северо-западу от Бабушкина. По местному времени, землетрясение произошла в 08:53 (03:53 мск). Как пишет "Российская газета", сейсмическое событие имело магнитуду 7,9, а Энергетический класс - 14,5.

Эпицентр находился в акватории озера, в 19 км к востоку от населенного пункта Большое Голоустное. По сведениям, полученным от единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, информации по пострадавшим и разрушениям нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

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