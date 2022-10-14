На Байкале произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории озера Байкал. Об этом сообщатся на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, пишет ТАСС.
Эпицентр был в 104 км к востоку от Иркутска, в 29 км к северо-западу от Бабушкина. По местному времени, землетрясение произошла в 08:53 (03:53 мск). Как пишет "Российская газета", сейсмическое событие имело магнитуду 7,9, а Энергетический класс - 14,5.
Эпицентр находился в акватории озера, в 19 км к востоку от населенного пункта Большое Голоустное. По сведениям, полученным от единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, информации по пострадавшим и разрушениям нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.