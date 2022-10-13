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59 минут назад

В Белгороде оценили степень повреждений от обломков ракет

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела со стороны Украины повреждения получили две квартиры в Белгороде. Об этом губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

В Белгороде оценили степень повреждений от обломков ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потребуется некоторое время, чтобы восстановить те две квартиры, которые получили повреждения. Количество времени будет зависеть от технологии процессов, задействованных в проекте. Очень важно показать жильцам, что все принимаемые решения будут публичными и открытыми», – написал Гладков.

Он также отметил, что инженерные коммуникации в доме в порядке, подача отопления и электроэнергии уже была восстановлена.

Уточняется, что специальные службы уже готовят проект на демонтажные и монтажные работы. К разбору поврежденных квартир планируется приступить 14 октября, после чего начнется поэтапное восстановление разрушений. Для обеспечения сохранности имущества жильцов у дома организовано круглосуточное дежурство полиции.

Гладков также добавил, что из пострадавшего дома были переселены в гостиницу 26 человек, остальные остановились у родственников.

«В гостинице обеспечили всем необходимым – проживание, питание, медицинская и психологическая помощь. Каждой семье дали возможность организованно, в сопровождении сотрудников МЧС, взять из квартиры необходимые вещи», – уточнил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о подрыве склада с боеприпасами после обстрела со стороны ВСУ.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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