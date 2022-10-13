В Москве арестовали американского бизнесмена

Гражданин США Дэвид Носиковски отправлен в СИЗО на срок до 6 ноября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, в котором проходило заседание.

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Отмечается, что Носиковски является владельцем компании LD Cool LLC, предлагающей разнообразные услуги по ремонту грузовиков.

Суд заключил американского предпринимателя под стражу на срок 26 суток, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано.