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20 минут назад

В Москве арестовали американского бизнесмена

Илья Родин

Гражданин США Дэвид Носиковски отправлен в СИЗО на срок до 6 ноября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, в котором проходило заседание.

В Москве арестовали американского бизнесмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Носиковски является владельцем компании LD Cool LLC, предлагающей разнообразные услуги по ремонту грузовиков.

Суд заключил американского предпринимателя под стражу на срок 26 суток, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано.

Собеседник агентства в правоохранительных органах пояснил, что ущерб от действий неустановленных фигурантов дела составляет несколько десятков миллионов рублей.

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