ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области

Стало известно об обстреле со стороны ВСУ посёлка Октябрьский под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, в результате обстрела в посёлке начался сильный пожар. Очевидцы событий сообщают о нескольких взрывах. На данный момент информация о пострадавших не поступала, региональные власти ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее в жилую многоэтажку в Белгороде попал обломок ракеты. В результате происшествия был поврежден многоквартирный жилой дом. Жильцов многоэтажки эвакуировали, информации о пострадавших на данный момент нет.