Задержанный россиянин умер в отделе полиции

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после смерти 41-летнего местного жителя в отделе полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Мужчину задержали за мелкое хулиганство 9 октября 2022 года в городе Волжском.
«В ходе проверки сотрудниками полиции у мужчины было замечено ухудшение самочувствия. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что при доставке в отдел полиции задержанный чувствовал себя нормально.