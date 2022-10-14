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59 минут назад

В Волгоградской области в отделе полиции умер задержанный мужчина

Газета.Ruиещё 3

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после смерти 41-летнего местного жителя в отделе полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Задержанный россиянин умер в отделе полиции
Фото: 

Мужчину задержали за мелкое хулиганство 9 октября 2022 года в городе Волжском.

«В ходе проверки сотрудниками полиции у мужчины было замечено ухудшение самочувствия. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при доставке в отдел полиции задержанный чувствовал себя нормально.

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