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58 минут назад

ВСУ обстреляли таможенный пункт в Белгородской области

Елена Прошина

В Белгородской области ВСУ обстреляли таможенный пункт. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли таможенный пункт в Белгородской области
Фото: Телеграм-канал "Настоящий Гладков"Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», – написал губернатор.

Ранее обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде. В происшествия был поврежден один из многоквартирных жилых домов. Жильцов многоэтажки эвакуировали, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В администрации Белгорода сообщили, что здание получило незначительные повреждения, а жителей планируется разместить в гостинице. Решение о расселении жителей будет принято после экспертизы.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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