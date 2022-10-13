ВСУ обстреляли таможенный пункт в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ обстреляли таможенный пункт. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: Телеграм-канал "Настоящий Гладков" Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», – написал губернатор.

Ранее обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде. В происшествия был поврежден один из многоквартирных жилых домов. Жильцов многоэтажки эвакуировали, пострадавших, по предварительным данным, нет.