В Москве автобус насмерть сбил ребенка на самокате

"По предварительным данным, водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.