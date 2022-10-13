В Москве автобус насмерть сбил ребенка на самокате

Водитель автобуса насмерть сбил мальчика, пересекающего дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в районе дома 22 на Литовском бульваре.
"По предварительным данным, водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего выясняются.