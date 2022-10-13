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10 минут назад

В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы

Lenta.ru

В Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

В трех областях Украины прогремели взрывы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, в регионе ракета попала в один из военных объектов. Он подчеркнул, что это повторный удар, уничтожено военное имущество, жертв нет.

Он также рассказал о прилете в Золочевском районе.

«3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

В Тернопольской области Украины слышны взрывы

Ранее стало известно о взрывах в Тернопольской области Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Происшествия,взрывы киев,Максим Козицкий,
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