В трех областях Украины прогремели взрывы

В Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, в регионе ракета попала в один из военных объектов. Он подчеркнул, что это повторный удар, уничтожено военное имущество, жертв нет.

Он также рассказал о прилете в Золочевском районе.

«3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.