Россиянин упал на лукошко и напоролся на свой нож

В Новой Москве местного жителя госпитализировали после того, как он напоролся на нож. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел в лесу между деревнями Селятино и Рассудово. Мужчина собирал грибы и, зайдя в самую чащу, увидел редкий трутовик и решил до него добраться. Он встал на бревно, потянулся за грибом, но неожиданно поскользнулся и упал вперед. Перед ним стояло лукошко, а сверху лежал нож — острием вверх.