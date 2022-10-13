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1 час назад

В Новой Москве грибник упал на лукошко и напоролся на свой нож

Газета.Ru

В Новой Москве местного жителя госпитализировали после того, как он напоролся на нож. Об этом сообщает издание mk.ru.

Россиянин упал на лукошко и напоролся на свой нож
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в лесу между деревнями Селятино и Рассудово. Мужчина собирал грибы и, зайдя в самую чащу, увидел редкий трутовик и решил до него добраться. Он встал на бревно, потянулся за грибом, но неожиданно поскользнулся и упал вперед. Перед ним стояло лукошко, а сверху лежал нож — острием вверх.

Лезвие вошло в грудь, едва не задев артерию. Грибник сразу позвонил в «скорую», а потом вышел из леса навстречу медикам — его госпитализировали.

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