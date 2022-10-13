На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что официально о воздушной тревоге объявили в Киеве, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Ровенской областях.

Кроме того, она была объявлена в Харьковской области и в городе Запорожье, сообщает ТАСС.

Летящие в небе ракеты замечены над Киевом, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях, пишет Telegram-канал Readovka.