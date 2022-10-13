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37 минут назад

СМИ: На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Илья Родин

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что официально о воздушной тревоге объявили в Киеве, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Ровенской областях.

Кроме того, она была объявлена в Харьковской области и в городе Запорожье, сообщает ТАСС.

Летящие в небе ракеты замечены над Киевом, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях, пишет Telegram-канал Readovka.

Два украинских самолета упали в Полтавской области

Городские СМИ сообщают о трех взрывах в Тернополе. Кроме того, о попадании ракет заявляют в Киеве.

Происшествия,взрывы киев,
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