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1 час назад

СМИ: два украинских самолета рухнули в Полтавской области

Никита Бородкин

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

СМИ: два украинских самолета рухнули в Полтавской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что 1 октября Минобороны РФ сообщало, что в районе населенного пункта Павловка Николаевской области был сбит украинский МиГ-29. 28 сентября ведомство также заявляло о поражении модернизированного МиГ-29 в районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области. Его переоборудовали под использование американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Происшествия,Владимир Путин,Минобороны России,
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