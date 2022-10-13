СМИ: два украинских самолета рухнули в Полтавской области

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

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По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что 1 октября Минобороны РФ сообщало, что в районе населенного пункта Павловка Николаевской области был сбит украинский МиГ-29. 28 сентября ведомство также заявляло о поражении модернизированного МиГ-29 в районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области. Его переоборудовали под использование американских противорадиолокационных ракет «HARM».