В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
37 минут назад

РБК: москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле

Газета.Ruиещё 3

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа москвичу за прослушивание украинской музыки, сообщает РБК, ссылаясь на суд.

Россиянина арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, москвича признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

Жена задержанного рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что ее супруга задержали сотрудники ДПС 12 октября: поводом послужил тот факт, что он якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. В суде изданию подтвердили, что москвич был задержан за прослушивание украинской музыки.

Происшествия,ГИБДД,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители