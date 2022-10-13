Россиянина арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа москвичу за прослушивание украинской музыки, сообщает РБК, ссылаясь на суд.
По информации издания, москвича признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).
Жена задержанного рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что ее супруга задержали сотрудники ДПС 12 октября: поводом послужил тот факт, что он якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. В суде изданию подтвердили, что москвич был задержан за прослушивание украинской музыки.