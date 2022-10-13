Россиянина арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле

Жена задержанного рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что ее супруга задержали сотрудники ДПС 12 октября: поводом послужил тот факт, что он якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. В суде изданию подтвердили, что москвич был задержан за прослушивание украинской музыки.