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1 час назад

Снаряд взорвался еще возле одной школы в Белгородской области

Lenta.ru

Еще возле одной школы в Белгородской области взорвался снаряд при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Снаряд взорвался еще возле одной школы в Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Представитель властей уточнил, что ВСУ обстреляли село Красное, находящееся в Шебекинском городском округе. По его словам, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения», — объяснил Гладков.

Ранее стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших на данный момент уточняются.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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