Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку на улице Губкина в Белгороде. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Антон Иванов.

Согласно публикациям в местных Telegram-каналах, у здания повреждена кровля, а двор засыпало обломками. Иванов отметил, что в городе сработала ПВО, на месте уже находятся экстренные службы. Информации о пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.