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59 минут назад

СМИ: обломки ракеты рухнули на многоэтажку в Белгороде

Никита Бородкин

Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку на улице Губкина в Белгороде. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Антон Иванов.

Согласно публикациям в местных Telegram-каналах, у здания повреждена кровля, а двор засыпало обломками. Иванов отметил, что в городе сработала ПВО, на месте уже находятся экстренные службы. Информации о пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате обстрела с украинской стороны в городе Шебекино загорелась подстанция. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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