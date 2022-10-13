Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку на улице Губкина в Белгороде. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Антон Иванов.
Согласно публикациям в местных Telegram-каналах, у здания повреждена кровля, а двор засыпало обломками. Иванов отметил, что в городе сработала ПВО, на месте уже находятся экстренные службы. Информации о пострадавших в инциденте нет.
Напомним, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате обстрела с украинской стороны в городе Шебекино загорелась подстанция. Жертв и пострадавших удалось избежать.