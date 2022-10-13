В московской квартире 16-летнего подростка нашли склад с боеприпасами

На юго-западе Москвы в квартире 16-летнего подростка обнаружили склад с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает MK.RU .

По данным издания, в полицию поступило заявление от матери школьника. Она рассказала, что сын хранит много запрещенных предметов и оружие. Тогда полицейские пришли в квартиру мальчика и изъяли там механическую часть унифицированного запала ручной гранаты (УЗРГМ), корпус гранаты «Ф-1», травматический пистолет, 20 патронов, два взрывпакета, семь дымовых шашек, две сигнальные ракеты, реактивный патрон, нож и 13 бутылок с кислотой.