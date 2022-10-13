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1 час назад

В московской квартире 16-летнего подростка нашли склад с боеприпасами

Lenta.ruиещё 1

На юго-западе Москвы в квартире 16-летнего подростка обнаружили склад с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает MK.RU.

В московской квартире 16-летнего подростка нашли склад с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в полицию поступило заявление от матери школьника. Она рассказала, что сын хранит много запрещенных предметов и оружие. Тогда полицейские пришли в квартиру мальчика и изъяли там механическую часть унифицированного запала ручной гранаты (УЗРГМ), корпус гранаты «Ф-1», травматический пистолет, 20 патронов, два взрывпакета, семь дымовых шашек, две сигнальные ракеты, реактивный патрон, нож и 13 бутылок с кислотой.

В настоящий момент по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее в столице сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину за хранение тысячи боеприпасов.

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