Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Дело возбуждено в целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств теракта. Предварительное следствие продолжается, сотрудники ведомства проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с использованием всех возможных средств
Напомним, что рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.
По информации ФСБ, организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Спецслужба также установила личности 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.