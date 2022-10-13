Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено в целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств теракта. Предварительное следствие продолжается, сотрудники ведомства проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с использованием всех возможных средств

Напомним, что рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.