Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации», которая возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, поставляющем газ в Великобританию , сообщила телерадиокомпания NRK.

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра», — сообщило СМИ, добавив, что муниципалитет создал аварийный штаб.

Что за ситуация произошла на заводе, в настоящее время не сообщается. К данному моменту известно, что на месте присутствует охрана из сил норвежского ополчения, также туда вызвано подкрепление полиции.