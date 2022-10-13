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1 час назад

Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

Газета.Ru

Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации», которая возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, поставляющем газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK.

Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра», — сообщило СМИ, добавив, что муниципалитет создал аварийный штаб.

Что за ситуация произошла на заводе, в настоящее время не сообщается. К данному моменту известно, что на месте присутствует охрана из сил норвежского ополчения, также туда вызвано подкрепление полиции.

Ormen Lange является вторым по величине газовым месторождением Норвегии.

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