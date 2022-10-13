Названо число погибших при взрыве автобуса в Сирии военных

Не менее 18 сирийских военных погибли при взрыве в автобусе в провинции Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики (САР).
По информации собеседника агентства, в автобусе сработало взрывное устройство. Ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за происшествие. Подробности инцидента и количество пострадавших уточняются.
Напомним, что 12 октября боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» обстреляли из минометов идлибскую зону деэскалации в Сирии. Как заявлял замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, в результате действий террористов ранение получил один сирийский военнослужащий.