Названо число погибших при взрыве автобуса в Сирии военных

Не менее 18 сирийских военных погибли при взрыве в автобусе в провинции Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики (САР).

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По информации собеседника агентства, в автобусе сработало взрывное устройство. Ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за происшествие. Подробности инцидента и количество пострадавших уточняются.