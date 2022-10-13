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1 час назад

Названо число погибших при взрыве автобуса в Сирии военных

Никита Бородкин

Не менее 18 сирийских военных погибли при взрыве в автобусе в провинции Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики (САР).

Названо число погибших при взрыве автобуса в Сирии военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации собеседника агентства, в автобусе сработало взрывное устройство. Ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за происшествие. Подробности инцидента и количество пострадавших уточняются.

Напомним, что 12 октября боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» обстреляли из минометов идлибскую зону деэскалации в Сирии. Как заявлял замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, в результате действий террористов ранение получил один сирийский военнослужащий.

Происшествия,Олег Егоров,Джебхат ан-Нусра,
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