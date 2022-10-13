Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО

Военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области. Власти региона окажут их семьям помощь и выплатят по 1 млн рублей. Об том со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области пишет ТАСС.

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«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - заявили в пресс-службе.

Власти региона отметили, что для семей действуют все ранее принятые меры поддержки, и в дополнение к федеральным выплатам им будет оказана помощь в размере 1 млн рублей.

Заместитель главы Коркинского района Мария Сейидова пояснила изданию, что мобилизованные отправлялись от военного комиссариата Коркинского, Еманжелинского и Еткульского районов.

«Будет оказана вся необходимая помощь родителям, им бывают нужнее не финансы, а транспортное перемещение, социальная, психологическая, юридическая помощь», - заявила она, отметив, что дата похорон погибших пока неизвестна.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.