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34 минуты назад

SHOT: Экс-депутат Максаев подозревается в домогательствах 8-летнего мальчика

Газета.Ru

Бывший депутат округа Выхино-Жулебино и проректор Российского университета кооперации 33-летний Артур Макесаев задержан по подозрению в домогательствах малолетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Экс-депутат Максаев подозревается в домогательствах 8-летнего мальчика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в сентябре 2022 года на территории спортивной школы «Москвич». Восьмилетний мальчик рассказал отцу, что взрослый незнакомый мужчина домогался его в стенах учреждения. Спустя некоторое время правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

По данным источника, в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». С учетом возраста ребенка ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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