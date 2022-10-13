Экс-депутат Максаев подозревается в домогательствах 8-летнего мальчика

Бывший депутат округа Выхино-Жулебино и проректор Российского университета кооперации 33-летний Артур Макесаев задержан по подозрению в домогательствах малолетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в сентябре 2022 года на территории спортивной школы «Москвич». Восьмилетний мальчик рассказал отцу, что взрослый незнакомый мужчина домогался его в стенах учреждения. Спустя некоторое время правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.
По данным источника, в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». С учетом возраста ребенка ему грозит до 20 лет лишения свободы.