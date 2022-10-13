Водитель скорой помощи украл двигатель с подбитого БТР

Водитель скорой помощи украл двигатель с БТРа, который находился на стоянке ремонтируемой техники в Крыму. Об этом сообщает Mash. Бронетранспортер был подбит.

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Отмечается, что мужчина увидел боевую машину и, вооружившись тросом и двумя ломами, вытащил из бронетранспортера силовой агрегат. Двигатель он погрузил в служебный автомобиль и попытался уехать. Однако через несколько сотен метров его задержали военные.

Водителю скорой помощи грозит тюремный срок за кражу двигателя с бронетранспортера.