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56 минут назад

Водитель скорой помощи украл двигатель с подбитого БТР

Газета.Ru

Водитель скорой помощи украл двигатель с БТРа, который находился на стоянке ремонтируемой техники в Крыму. Об этом сообщает Mash. Бронетранспортер был подбит.

Водитель скорой помощи украл двигатель с подбитого БТР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мужчина увидел боевую машину и, вооружившись тросом и двумя ломами, вытащил из бронетранспортера силовой агрегат. Двигатель он погрузил в служебный автомобиль и попытался уехать. Однако через несколько сотен метров его задержали военные.

Водителю скорой помощи грозит тюремный срок за кражу двигателя с бронетранспортера.

Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, который распылил в салон автомобиля огнетушитель, к условному наказанию.

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