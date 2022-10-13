Водитель скорой помощи украл двигатель с подбитого БТР

Водитель скорой помощи украл двигатель с БТРа, который находился на стоянке ремонтируемой техники в Крыму. Об этом сообщает Mash. Бронетранспортер был подбит.
Отмечается, что мужчина увидел боевую машину и, вооружившись тросом и двумя ломами, вытащил из бронетранспортера силовой агрегат. Двигатель он погрузил в служебный автомобиль и попытался уехать. Однако через несколько сотен метров его задержали военные.
Водителю скорой помощи грозит тюремный срок за кражу двигателя с бронетранспортера.
Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, который распылил в салон автомобиля огнетушитель, к условному наказанию.