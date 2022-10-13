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22 минуты назад

Российского охранника приговорили к исправительным работам за случайное убийство

Lenta.ru

В Мурманской области суд приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ 30-летнего сотрудника службы охраны за случайное убийство работника. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Охранника приговорили к исправительным работам за убийство
Фото: ТАССТАСС

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Ежемесячно у осужденного будут удерживать пять процентов заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.

По данным ведомства, в апреле 2021 года охранник заметил, что один из рабочих строительного объекта в селе Белокаменка выпивает. Тогда он сделал мужчине замечание, но тот стал проявлять агрессию. После чего фигурант толкнул потерпевшего. Рабочий упал и получил смертельные травмы.

Охранник полностью признал вину.

Происшествия,Следственный комитет,
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