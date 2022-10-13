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1 час назад

Супруги решили провести обряд на богатство и обезглавили двух женщин

Газета.Ruиещё 1

В Индии местные жители обезглавили двоих женщин, чтобы стать богатыми. Об этом сообщает Daily Mail.

Семейная пара обезглавила двух женщин для привлечения богатства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в городе Кочи, штат Керала. В июне 2022 года пропала 49-летняя женщина, а спустя три месяца — 57-летняя местная жительница. Полиция установила, что обе индианки накануне исчезновения общались с оккультистом Мохаммедом Шафи и лекарем Бхагавалой Сингхом.

Впоследствии Сингх признался в убийстве женщин и рассказал, что он и его супруга обезглавили их в ходе магического ритуала, который направлен на избавление от финансовых проблем. Все преступления происходили под контролем Шафи, который сам предложил провести семье человеческие жертвоприношения.

После признания Сингха правоохранители нашли останки убитых, однако опознать тела не удалось. Сейчас их отправили на судебно-медицинскую экспертизу и экспертизу ДНК.

Ранее стало известно, что в Индии ревнивый муж задушил и обезглавил подружившегося с его женой трансгендера.

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