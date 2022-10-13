Россиянка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, заявив о неприязни к вобле

24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "Нет в***е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "Нет вобле". По словам девушки, к этой рыбе у нее неприязнь. Также она сообщила, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, о которой ей стало известно после задержания.