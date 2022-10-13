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40 минут назад

Девушка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, заявив в суде о неприязни к вобле

Москва24иещё 2

Суд в Тюмени прекратил административное дело о дискредитации армии против местной жительницы из-за недоказанности ее вины, сообщает РИА Новости.

Россиянка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, заявив о неприязни к вобле
Фото: m24.rum24.ru

24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "Нет в***е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "Нет вобле". По словам девушки, к этой рыбе у нее неприязнь. Также она сообщила, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, о которой ей стало известно после задержания.

Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу, поскольку представленные доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой вменяемого ей нарушения.

Происшествия,Верховный суд,
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