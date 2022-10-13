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14 минут назад

Ветеран «Альфы» раскритиковал досмотр грузовиков на Крымском мосту

Lenta.ru

Важно, чтобы системами обнаружения взрывчатки в России проверялись все автомобили. На это указал РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ветеран «Альфы» раскритиковал досмотр грузовиков на Крымском мосту
Фото: кадр видеокадр видео

Эксперт объяснил, что в России есть установки, которые проверяют содержимое грузовиков и находят даже тщательно замаскированные взрывчатые вещества. Однако на эти установки нужно загонять все без исключения автомобили, проезжающие по стратегически важным объектам, несмотря на возможные очереди.

Гончаров назвал нонсенсом факт, когда сотрудник ДПС на Крымском мосту формально проверил груз, просто заглянув внутрь фуры. Также он выразил недоумение тем, что объект охраняется ведомственной охраной Минтранса, несмотря на то, что с начала специальной военной операции Украина открыто говорила, что для нее Крымский мост является целью номер один.

«Этого что, было недостаточно для усиления охраны моста?», — задался вопросом ветеран.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Происшествия,Крымский мост ЧП,Сергей Гончаров,Минтранс РФ,ГИБДД,
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