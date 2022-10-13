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3 часа назад

РИА Новости: Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не является подозреваемым

Вечерняя Москваиещё 6

Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту большегруза, по предварительным данным, не подозревается в причастности к совершению теракта, сообщил журналистам в четверг, 13 октября, осведомленный источник.

СМИ: Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не является подозреваемым
Фото: ТАССТАСС

— Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ, — заметил собеседник РИА Новости.

В минувшую среду, 12 октября, заместитель грузинского министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что республика не причастна к делу о подрыве грузовика на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им, как уточняется, оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Происшествия,Крымский мост ЧП,ФСБ,
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