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49 минут назад

Россиянка избила двух детей за отказ играть с ее сыном

Lenta.ruиещё 2

В Екатеринбурге неизвестная женщина избила двух мальчиков на детской площадке на Агрономической улице. Об этом E1.ru рассказала мать одного из пострадавших детей.

Россиянка избила двух детей за отказ играть с ее сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, мальчики играли в догонялки, когда к ним попросился еще один ребенок.

«Они уже набрали команды и не стали его брать. Он начал козлить, мешать. А потом толкнул одного из парней. И получил ответку», — рассказала россиянка, уточнив, что ранее мальчик сам не захотел играть с ее сыном и его другом.

Женщина утверждает, что после этого на площадку вышла мать ребенка. Она повалила одного из мальчиков на землю и начала бить по голове, а ее сын побил второго.

Родители пострадавших детей сняли побои и написали заявление в полицию. По их словам, у одного из пострадавших гематома на голове и подозрение на сотрясение мозга. У другого мальчика разодрано ухо.

Ранее жительница Свердловской области избила в школе чужого ребенка. Женщина сначала напала на мальчика, с которым до этого подрался ее сын, а потом пыталась попасть к нему в квартиру.

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