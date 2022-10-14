В Биробиджане из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы

Сообщения об угрозе минирования поступили утром в пятницу во все школы Биробиджана , сообщает пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале. Эвакуированы все 10 школ.

"На почту образовательных учреждений поступило сообщение, в котором говорится о минировании школ Биробиджана. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. Сейчас идет эвакуация учащихся и персонала", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего в городе 10 школ. На место выехали взрывотехники и кинологи, которые обследуют учреждения. Школы заработают после того, как руководители получат акты обследования.