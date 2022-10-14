В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
36 минут назад

В Биробиджане из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы

ТАССиещё 4

Сообщения об угрозе минирования поступили утром в пятницу во все школы Биробиджана, сообщает пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале. Эвакуированы все 10 школ.

В Биробиджане из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"На почту образовательных учреждений поступило сообщение, в котором говорится о минировании школ Биробиджана. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. Сейчас идет эвакуация учащихся и персонала", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего в городе 10 школ. На место выехали взрывотехники и кинологи, которые обследуют учреждения. Школы заработают после того, как руководители получат акты обследования.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители