В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
26 минут назад

В Калужской области сбили неопознанный беспилотник

Lenta.ruиещё 2

В Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В Калужской области сбили неопознанный беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что ЧП произошло в южной части области. После поражения системами ПВО обломки дрона упали в безлюдной местности. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует.

ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM

7 октября Шапша подтвердил, что на военном аэродроме Шайковка в Калужской области взорвался дрон. Губернатор предположил, что беспилотник, взорвавшийся над взлетно-посадочной полосой, прилетел со стороны границы.

Происшествия,взрывы киев,Владислав Шапша,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители