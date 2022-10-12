В Калужской области сбили неопознанный беспилотник

В Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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Он уточнил, что ЧП произошло в южной части области. После поражения системами ПВО обломки дрона упали в безлюдной местности. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует.