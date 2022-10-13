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58 минут назад

Столичный полицейский получил ранение в тире МВД

Вечерняя Москваиещё 3

В Москве полицейский получил ранение в тире МВД. Об этом стало известно в четверг, 13 октября.

Полицейский получил ранение в голову в тире в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По неподтвержденным данным, инцидент произошел на Житной улице, в одном из зданий, принадлежащих ведомству. В результате несчастного случая 30-летний сотрудник МВД получил ранение в голову.

Полицейского срочно доставили в больницу, сообщил Telegram-канал «112».

Другая история, при которой пострадали сотрудники МВД, произошла 3 сентября в Подмосковье. Мужчина с ножом напал на полицейских в штатском в одном из кафе Наро-Фоминска.

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